Олимпиада-2018 установит рекорд по количеству участников

Олимпиада-2018 года в южнокорейском Пхёнчхане станет крупнейшими зимними играми в истории с точки зрения количества участвующих стран и спортсменов, рассказали организаторы агентству Yonhap.

На данный момент для участия зарегистрировались около 3 тыс. атлетов из 95 стран. Запись завершится утром 30 января.

Для сравнения: в Играх-2014 в Сочи участвовали рекордные 2,8 тыс. спортсменов из 88 государств.

Также соревнования в Пхёнчхане побьют рекорд по количеству разыгрываемых комплектов медалей (102). Они добавились за счет введения новых дисциплин: прыжки на сноуборде с трамплина (биг-эйр), масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в керлинге.

Отмечается, что самая большая команда будет у США — 242 спортсмена. Далее идет Канада с 230 атлетами.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В окончательную заявку на участие включили 169 россиян, при этом Международный олимпийский комитет (МОК) отсеял 111 ведущих спортсменов.

Для допущенных атлетов МОК опубликовал правила поведения. Они, в частности, ставят очень жесткие условия для содержимого аккаунтов в соцсетях.