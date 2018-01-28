Прямой эфир
Сюжет:

Олимпиада-2018 установит рекорд по количеству участников

0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпиада-2018 года в южнокорейском Пхёнчхане станет крупнейшими зимними играми в истории с точки зрения количества участвующих стран и спортсменов, рассказали организаторы агентству Yonhap.

На данный момент для участия зарегистрировались около 3 тыс. атлетов из 95 стран. Запись завершится утром 30 января.

Для сравнения: в Играх-2014 в Сочи участвовали рекордные 2,8 тыс. спортсменов из 88 государств.

Также соревнования в Пхёнчхане побьют рекорд по количеству разыгрываемых комплектов медалей (102). Они добавились за счет введения новых дисциплин: прыжки на сноуборде с трамплина (биг-эйр), масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в керлинге.

Отмечается, что самая большая команда будет у США — 242 спортсмена. Далее идет Канада с 230 атлетами.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В окончательную заявку на участие включили 169 россиян, при этом Международный олимпийский комитет (МОК) отсеял 111 ведущих спортсменов.

Для допущенных атлетов МОК опубликовал правила поведения. Они, в частности, ставят очень жесткие условия для содержимого аккаунтов в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акция в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля
«Русский дом» впервые не откроют на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017