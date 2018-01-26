Прямой эфир
Сюжет:

Акция в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акция в поддержку российских спортсменов «Россия в моем сердце!» пройдет 3 февраля в Москве и других городах страны.

Информацию об этом распространила на своем сайте инициатор мероприятия — Общественная палата России в пятницу, 26 января.

«Сейчас нам, всему российскому обществу как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой и удар придется держать нашим спортсменам», — заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Отмечается, что в митингах-концертах примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений и просто неравнодушные граждане.

25 января стало известно, что в заявку на участие в зимней Олимпиаде Пхенчане включены 169 спортсменов из пула в 500 человек. Среди них не оказалось ведущих атлетов.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), что привело к запрету на участие нашей сборной на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом организация разрешила атлетам выступить на Играх в нейтральном статусе.

18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Основные цвета формы — серый, красный и белый. Также на ней будет размещен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликованы критерии МОКа по отбору россиян на Олимпиаду-2018
МОК принял решение об использовании флага России болельщиками на ОИ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017