Акция в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля

Акция в поддержку российских спортсменов «Россия в моем сердце!» пройдет 3 февраля в Москве и других городах страны.

Информацию об этом распространила на своем сайте инициатор мероприятия — Общественная палата России в пятницу, 26 января.

«Сейчас нам, всему российскому обществу как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой и удар придется держать нашим спортсменам», — заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Отмечается, что в митингах-концертах примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений и просто неравнодушные граждане.

25 января стало известно, что в заявку на участие в зимней Олимпиаде Пхенчане включены 169 спортсменов из пула в 500 человек. Среди них не оказалось ведущих атлетов.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), что привело к запрету на участие нашей сборной на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом организация разрешила атлетам выступить на Играх в нейтральном статусе.

18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Основные цвета формы — серый, красный и белый. Также на ней будет размещен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).