В поход за золотом

В четверг, 25 января, за три недели до старта Игр-2018 легендарный Владислав Третьяк представил олимпийский состав сборной России. Пусть в форме с триколором и двуглавым орлом сыграть не даст МОК, но любой зритель узнает на турнире лидеров сборной ОАР — достаточно взглянуть на состав или на лед. К корейскому золоту «Красную машину» поведут двукратные обладатели Кубка Стэнли Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, герой Квебека-2008 Илья Ковальчук, вернувшийся пять лет назад в КХЛ, и лучший игрок в истории нашей лиги Сергей Мозякин. Подробности — в материале «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Кто поедет на Олимпиаду

Удивительно, но обладатель многочисленных рекордов российского чемпионата Сергей Мозякин только теперь поедет на свою первую Олимпиаду. В свое время он не приглянулся Владимиру Крикунову и Вячеславу Быкову, а четыре года назад в Сочи «не доехал бы до ворот», как сказал Зинэтула Билялетдинов. Однако у предшественников Олега Знарка выбор был значительно шире благодаря участию энхаэловцев.

хоккей Сергей Мозякин Фото: TASS/Huebner/Blatterspiel

Классный защитник Войнов стал ключевым элементом обоих чемпионских походов «Лос-Анджелеса». После громкой истории он покинул Америку, его контракт с «Кингз» был расторгнут. В ноябре 2015 года он обосновался в Петербурге. Именно в городе на Неве собирали базовый клуб сборной, куда чаще возвращались наши хоккеисты из-за океана.

Так, после завершения заокеанской карьеры в «Джерси» Ковальчук не вернулся в родной «Спартак», а стал настоящим символом гегемонии СКА последних лет. В Корее он выступит в связке с Дацюком, которого до сих пор именуют Волшебником за феноменальное владение клюшкой и потрясающие голы и передачи. Даже в 39 лет мастер неоднократно подтверждал, что готов повести партнеров за олимпийским золотом.

Трудности выбора

Основной состав олимпийской сборной вполне обоснован. Однако выбор в пользу Ильи Каблукова выглядит непонятным. Разумеется, Олег Знарок отлично знает центрфорварда, последние два года игравшего в его СКА. Однако крайне нелогичным шагом выглядит непопадание Владимира Ткачёва из «Ак Барса», учитывая, какую отличную форму он набрал к олимпийской паузе. Широкий функционал казанца наверняка пригодился бы на Олимпиаде значительно больше, чем разрушительные навыки 29-летнего Каблукова.

Тренерский штаб изначально не рассчитывал и на Андрея Маркова. Возрастной атакующий защитник в межсезонье вернулся в «Ак Барс» и уже далек от своей лучшей формы. В нынешней сборной, увы, даже Войнов не успеет подчищать за ветераном в обороне. Другое дело — Никита Трямкин. Гренадер из Екатеринбурга здорово прибавил за пару лет за океаном и стал настоящей глыбой в родном «Автомобилисте», но, как и Ткачев, в итоге вошел лишь в список запасных. Вместе с еще одним питерским армейцем Егором Яковлевым они пройдут подготовку вместе с командой, могут сыграть в одном из выставочных матчей. Затем отправятся в Корею, где будут готовы заменить любого партнера в случае травмы до начала хоккейного турнира в Пхенчхане.

Из каких клубов составлена сборная

Нехоккейного болельщика наверняка поразит, что 23 из 25 игроков сборной представляют два клуба. Поклонники хоккея старшего возраста наверняка вспомнят о советских временах, когда основу национальной команды составляли игроки тарасовского и тихоновского ЦСКА. Хоккейные ветераны год от года твердили, что для возвращения величия нужно вернуться в прошлое и возродить базовый клуб. В итоге их собрали два — главные силы стянули в Москву и Питер. В современном российском хоккее практически вернулись прежние времена — СКА доминирует в чемпионате, при этом спортивную интригу принесли в жертву олимпийским перспективам.

хоккей1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На декабрьском Кубке Первого канала остальные 25 команд КХЛ представили три хоккеиста, на Олимпиаде — лишь двое: Сергей Мозякин и Василий Кошечкин. На московском льду голкипер доказал свой высокий класс.

Кого МОК не пустил на Олимпиаду

Особый режим допуска российских олимпийцев добавил проблем всем спортивным федерациям. У хоккея заявок больше всех, однако приглашения на Игры не получила лишь пятерка хоккеистов. Главная потеря — Сергей Плотников, которого наигрывали с Дацюком и Ковальчуком в ударном сочетании СКА и сборной. Будет не хватать и защитника Антона Белова, который попался на допинге во время Кубка Гагарина – 2013.

В МОКе решение не пояснили, поэтому абсолютно неясным стал недопуск молодых Алексея Береглазова, Михаила Науменкова и Валерия Ничушкина, которые не успели засветиться в историях с запрещенными средствами. Правда, шансы попасть в Пхенчхан были лишь у экс-форварда «Далласа». Он здорово смотрелся в ЦСКА, и вторая Олимпиада наверняка не завершилась бы для него поражением в четвертьфинале, как в Сочи.

хоккей Сергей Плотников Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Каковы шансы сборной на олимпийское золото

Как известно, лучшие хоккеисты мира из НХЛ в Пхенчхане не сыграют. О решении заокеанской лиги можно только сожалеть, но в выигрыше осталась сборная России, которая теперь стала главным фаворитом турнира. США и Канада? В Европе выступает достаточно много приличных североамериканцев, но многим уже далеко за 30, у них мало международного опыта, и они только в этом сезоне начали выходить на лед вместе. Шведы, финны, чехи — все достойные противники, но ни у кого из них нет звезд уровня Войнова, Дацюка, Ковальчука или Гусева. Если российская команда не выиграет Олимпиаду, это станет очень большой неудачей для нашего хоккея.

Состав олимпийской сборной

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев, Артем Зуб (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все — ЦСКА).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Николай Прохоркин, Сергей Широков, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все — СКА), Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

Запасные: защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист»), нападающий Владимир Ткачёв («Ак Барс»).