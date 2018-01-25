Россияне поддержали участие отечественных спортсменов в Играх-2018

Около 71% россиян считают, что отечественные спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. За отказ от участия в Играх выступили лишь 20% опрошенных, говорится в исследовании «Левада-центра», результаты которого оказались в распоряжении «Известий».

«То, что россияне поддерживают самих спортсменов, указывает на важность изначального смысла Олимпийских игр как мероприятия без границ, объединяющего все страны и всех спортсменов», — отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Согласно исследованию, ситуация с российской сборной практически не повлияла на интерес россиян к Олимпиаде. Не будут смотреть трансляцию Игр лишь 15% россиян, остальные так или иначе планируют следить за соревнованиями.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, комментируя результаты исследования, отметил, что к самим спортсменам у россиян претензий практически нет. Большинство опрошенных обвиняют в произошедшем руководство Министерства спорта России.

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Решение спортсменов нашло поддержку у россиян