Решение спортсменов нашло поддержку у россиян

Российские спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Так полагает большинство граждан страны. Только 20% считают, что главный турнир четырехлетия нужно бойкотировать. При этом интерес к самим Играм россияне проявляют довольно стабильный: от 15 до 20% из них систематически смотрят телетрансляции, еще 47–49% интересуются отдельными видами состязаний. Такие данные приводит в своем исследовании «Левада-центр» (есть у «Известий»).

Российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, однако часть спортсменов приняла решение ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. Большинство россиян — 71% — полагает, что это правильно и нужно «всё равно участвовать» в Играх. Еще 20% респондентов, напротив, считают, что РФ стоит отказаться от участия в ОИ-2018.

— То, что россияне поддерживают самих спортсменов, указывает на важность изначального смысла Олимпийских игр как мероприятия без границ, объединяющего все страны и всех спортсменов. Мероприятие, позволяющее на время забыть о внешнеполитических и военных конфликтах, от которых население уже устало, — пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Винить в отстранении российской сборной надо руководство Министерства спорта, уверены 37% россиян. 17% респондентов видят причину в действиях тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты. 13% считают, что претензии надо предъявлять к самим спортсменам, которые принимали допинг. Еще 15% граждан полагают, что винить не стоит никого. 11% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

При этом ситуация с российской сборной существенно не повлияла на интерес россиян к Олимпиаде. 15% граждан будут смотреть телетрансляции «систематически, достаточно подробно», а 47% — «время от времени». Еще 19% респондентов ограничатся просмотром обзоров в новостях, а 15% сообщили, что Игры их не интересуют.

— Допинговые скандалы с российскими спортсменами и отстранение сборной от участия в Олимпийских играх стали одними из главных тем для россиян в 2017 году, уступая только событиям в Сирии. Такое пристальное внимание граждан отчасти можно объяснить важностью спорта и достижений российских спортсменов — они наравне с историей и культурой являются поводами для национальной гордости, — полагает Карина Пипия.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, комментируя для «Известий» результаты опроса, отметил, что к самим спортсменам у россиян претензий практически нет — многие предъявляют их к руководству Министерства спорта.

— Ситуация в современной спортивной фармакологии такова, что зачастую спортсмен может принять допинг неумышленно, из-за ошибки своего врача. В первую очередь общественность считает виноватым ведомство, которое за это ответственно, — сказал эксперт.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 23 января 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России. Социологи общались с респондентами на дому.