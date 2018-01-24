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Болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны во время Игр-2018

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов Олимпиады 2018 года флаги стран, которые не принимают участия в Играх. Таким образом, флаг России также будет под запретом, поскольку российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.

Об этом сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады.

19 января стало известно, что МОК не допустил к Играм 111 спортсменов из России. Среди них оказался известный биатлонист Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов. Данное решение пока является предварительным.

23 января на портале iz.ru был опубликован список допущенных на Олимпиаду российских биатлонистов. МОК пригласил лишь трех спортсменов.

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