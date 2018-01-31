Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин на встрече с направленными на участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане российскими спортсменами попросил у них прощения за то, что власти не смогли оградить их от обвинений и нападок извне.

Он призвал олимпийцев сосредоточиться на спортивной борьбе и «не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время». Президент пожелал атлетам побед и удач.

Путин отметил, что все понимают, насколько тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, и указал на то, что политизация спорта увеличивает напряжение.

«Втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет», — приводит слова Путина ТАСС.

Как отмечает агентство, президент подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать «идеи чистого спорта во всех смыслах», в том числе чистого от допинга и «наносных явлений».

Как сообщал портал iz.ru, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

При этом часть олимпийцев из России по индивидуальным заявкам получили допуск к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.