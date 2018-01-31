Путин поручил премировать недопущенных к Олимпиаде спортсменов

Президент России Владимир Путин напомнил членам правительства о решении провести соревнования для отстраненных от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменов и поручил премировать медалистов этих состязаний.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин распорядился «обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх».

«Кроме того, он также попросил проработать вопрос с участниками экономической деятельности о том, чтобы обеспечить привлечение к рекламе и получению рекламных доходов для тех спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Как сообщал портал iz.ru, на состоявшейся 31 января встрече с российскими спортсменами, готовящимися отправиться на Олимпиаду в Пхенчхане, Путин рассказал о намерении РФ сотрудничать с международными организациями для поддержки атлетов, недопущенных к участию в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

При этом часть олимпийцев из России по индивидуальным заявкам получили допуск к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.