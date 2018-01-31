Прямой эфир
Сюжет:

Путин поручил премировать недопущенных к Олимпиаде спортсменов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин напомнил членам правительства о решении провести соревнования для отстраненных от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменов и поручил премировать медалистов этих состязаний.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин распорядился «обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх». 

«Кроме того, он также попросил проработать вопрос с участниками экономической деятельности о том, чтобы обеспечить привлечение к рекламе и получению рекламных доходов для тех спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр», — приводит «Интерфакс» слова Пескова. 

Как сообщал портал iz.ru, на состоявшейся 31 января встрече с российскими спортсменами, готовящимися отправиться на Олимпиаду в Пхенчхане, Путин рассказал о намерении РФ сотрудничать с международными организациями для поддержки атлетов, недопущенных к участию в соревнованиях. 

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. 

При этом часть олимпийцев из России по индивидуальным заявкам получили допуск к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК запретил сборной Белоруссии демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде
Более 20 чемпионов ОИ написали в МОК письмо о российском фигуристе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017