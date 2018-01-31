Путин извинился перед олимпийцами за невозможность защитить их от нападок

Президент России Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

Высказывание прозвучало на встрече главы государства со спортсменами, направленными для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Путин призвал членов российской сборной сосредоточиться на спортивной борьбе и не концентрироваться на сопровождавшем их подготовку к состязаниям негативе.

«Вам нужно сосредоточиться на результате и на победе. Всё, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать», — приводит его слова «Интерфакс».

Как передает агентство, Путин также рассказал о намерении РФ сотрудничать с международными организациями для поддержки спортсменов, недопущенных к участию в Олимпиаде.

Он подчеркнул, что Россия выступает за идеи чистого спорта, и призвал противостоять политизации Олимпийских игр.

Портал iz.ru ранее сообщал, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

При этом часть олимпийцев из России по индивидуальным заявкам получили допуск к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.