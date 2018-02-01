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МОК разочарован оправданием российских олимпийцев

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение об оправдании российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS).

Как сообщают СМИ, МОК разочарован, что суд не увидел нарушений у 28 российских спортсменов. «Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом», — приводит информагентство Reuters заявление комитета.

Представители МОКа намерены обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме ожидают решения МОКа по отстраненным от Олимпиады в Пхёнчхане спортсменам. 

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