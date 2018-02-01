В Госдуме ожидают решения МОКа по итогам CAS

Россия ожидает решения МОКа по отстраненным от Олимпиады в Пхёнчхане спортсменам, заявила порталу iz.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. По итогам рассмотрения апелляций группы россиян Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне полностью снял санкции с 28 атлетов.

Санкции аннулированы в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Людмилы Удобкиной, Ольги Стульневой, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потилицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Пушкарев, Александр Касьянов, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, хоккеистки Галина Скиба, Инна Дюбанок и Анна Шибанова.

«По предыдущем историям CAS принимал решение в пользу спортсменов. Было бы странно, если сейчас он принял иное решение. Тогда бы мы точно могли говорить, что это всё политически ангажировано, не справедливо и многое другое. Теперь CAS будет сложно это предъявить. Подмена проб не имеет никакого отношения к спортсменам — это надо понимать. Наказывать их за это несправедливо. Суд это признал. Мы теперь в ожидании решения МОКа, потому что он поставлен в не очень приятное положение. С одной стороны эти спортсмены были исключены из делегации, но с другой — когда CAS принимает положительное решение по допуску на олимпиаду в Корею, то, соответственно, мы в ожидании смотрим в строну МОКа. Важно то, что он скажет», — сказала Журова.

По мнению олимпийской чемпионки, решение CAS — это победа для сочинских медалистов.

«Это победа по отношению к Сочи, потому что ряд медалей у спортсменов не будет забран. Как предварительно собирались это сделать. Отобрать и перераспределить на Олимпиаде в Корее и выдать их спортсменам. Спортсмены уже радовались и говорили, что русские нас обманули. Кстати, теперь не знаю, как они будут смотреть в глаза нашим спортсменам, потому что в итоге, получается, поторопились они давать оценки соперникам», — сказала Журова.

По словам олимпийской чемпионки, ранее уже были прецеденты, когда после решения CAS отстраненные спортсмены допускались до Олимпиады. Например, по Юлии Ефимовой перед Рио было принято положительное решение и она была допущена до участия за несколько дней до соревнований.