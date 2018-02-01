Скелетонист Третьяков прокомментировал решение CAS об отмене санкций

Скелетонист Александр Третьяков положительно оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене санкций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских атлетов.

«Удивлен ли решением? Конечно, я верил, что нам удастся все доказать. Рад, что арбитры во всем профессионально разобрались», – цитирует спортсмена газета «Спорт-Экспресс».

По словам скелетониста, с которого полностью сняли санкции, у него сейчас нет никаких эмоций, есть лишь желание поехать на Игры в Пхёнчхан.

Как сообщал портал iz.ru, CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. Таким образом, у атлетов есть шанс поехать на соревнования в Южную Корею.

В отношении еще 11 российских спортсменов суд в Лозанне смягчил санкции МОКа, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.