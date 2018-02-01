Российской сборной вернули медали за Олимпиаду-2014

Олимпийская сборная РФ вернется на первое место в командном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Как сообщает «Газета.ру» это решение было принято после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

После удовлетворения апелляций на отстранение от Игр российским спортсменам вернутся одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали.

Таким образом, у российской сборной будет 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Второй станет сборная Норвегии, которая уступает РФ по количеству серебра (11-5-10, всего 26 медалей).

Окончательное решение по медалям будет утверждено Международным олимпийским комитетом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.