Российской сборной вернули медали за Олимпиаду-2014
Олимпийская сборная РФ вернется на первое место в командном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Как сообщает «Газета.ру» это решение было принято после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
После удовлетворения апелляций на отстранение от Игр российским спортсменам вернутся одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали.
Таким образом, у российской сборной будет 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Второй станет сборная Норвегии, которая уступает РФ по количеству серебра (11-5-10, всего 26 медалей).
Окончательное решение по медалям будет утверждено Международным олимпийским комитетом.
Ранее портал iz.ru сообщал, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.