Песков прокомментировал апелляции российских спортсменов в CAS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед сотрудниками СМИ, заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов.

Кроме того, он добавил, что контакты с МОКом по поводу участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчане, Южная Корея, продолжаются. По их результатам будет обсуждаться ситуация.

Отвечая на вопрос, есть ли у Москвы план, Песков отметил, что Кремль неоднократно заявлял, что поддержка российских спортсменов будет осуществляться по всем каналам.

«Мы очень рады за наших спортсменов. Удастся ли им принять участие в Олимпиаде — не знаю, вопрос сложный», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах.