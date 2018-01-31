Песков дал оценку выборам президента российской шахматной федерации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед сотрудниками СМИ, отметил, что не видит интриги в грядущих выборах президента Российской шахматной федерации.

Он обратил внимание на то, что шахматы восстанавливают свою популярность в регионах. Кроме того, Песков отметил наличие состязательности и конкуренции.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил от лица попечительского совета шахматной федерации, что результаты работы Андрея Филатова, который последние четыре года руководил федерацией, привели к тому, что российские шахматисты добились результатов на международных соревнованиях. «Попечительский совет будет поддерживать его кандидатуру на этих выборах», — отметил Песков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Кремле оценили перспективу налаживания отношений России и США.