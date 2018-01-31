В Кремле оценили перспективу налаживания отношений России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу налаживания американо-российских отношений на фоне недавних высказываний Дональда Трампа и публикации «кремлевского доклада».
«Слова «перспектива оттепели» не совсем клеятся к нынешнему фону российско-американских отношений», — заявил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп во время первого ежегодного обращения к конгрессу заявил, что Россия и Китай угрожают экономике и ценностям Соединенных Штатов Америки.