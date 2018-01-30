Кремль о докладе минфина США: дьявол кроется в деталях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед сотрудниками СМИ, прокомментировал «кремлевский доклад» американского минфина.

Он обратил внимание на то, что данную публикацию стоит проанализировать, и обратил внимание на список, в котором максимально широко упоминаются высшие лица из руководства страны.

Однако вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства добавил, что не стал бы в данном случае забегать вперед. «Здесь дьявол кроется в деталях», — отметил Песков, имея в виду нюансы «кремлевского доклада».

На вопрос о том, как относятся к заявлению, что санкции не будут больше накладываться, пресс-секретарь президента РФ ответил, что Кремлю неизвестно об этом заявлении. «Администрация Трампа этого не заявляла. Она заявила, что сейчас они не видят необходимости», — подчеркнул Песков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос сотрудников СМИ о возможном разрыве отношений с США.