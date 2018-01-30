Прямой эфир
Сюжет:

Кремль о докладе минфина США: дьявол кроется в деталях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед сотрудниками СМИ, прокомментировал «кремлевский доклад» американского минфина. 

Он обратил внимание на то, что данную публикацию стоит проанализировать, и обратил внимание на список, в котором максимально широко упоминаются высшие лица из руководства страны.

Однако вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства добавил, что не стал бы в данном случае забегать вперед. «Здесь дьявол кроется в деталях», — отметил Песков, имея в виду нюансы «кремлевского доклада». 

На вопрос о том, как относятся к заявлению, что санкции не будут больше накладываться, пресс-секретарь президента РФ ответил, что Кремлю неизвестно об этом заявлении. «Администрация Трампа этого не заявляла. Она заявила, что сейчас они не видят необходимости», — подчеркнул Песков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос сотрудников СМИ о возможном разрыве отношений с США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о положении Путина на политическом олимпе
Песков напомнил о последствиях несогласованных митингов против выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017