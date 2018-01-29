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Песков рассказал о положении Путина на «политическом Олимпе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является «лидером политического Олимпа».

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Алексей Навальный представлять угрозу для рейтинга действующего президента, Песков подчеркнул, что Путин популярен в том числе и за пределами России, и усомнился в возможности появления у него реальных конкурентов на данном этапе. 

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», — приводит ТАСС слова Пескова. 

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