Песков рассказал о положении Путина на «политическом Олимпе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является «лидером политического Олимпа».

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Алексей Навальный представлять угрозу для рейтинга действующего президента, Песков подчеркнул, что Путин популярен в том числе и за пределами России, и усомнился в возможности появления у него реальных конкурентов на данном этапе.

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», — приводит ТАСС слова Пескова.