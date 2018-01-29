Песня о Путине принесла композитору Ньюману премию «Грэмми»

Американский композитор Рэнди Ньюман в седьмой раз стал обладателем премии «Грэмми». Награду композитору принесла музыкальная композиция «Putin», посвященная российскому президенту Владимиру Путину.

Вышедшая в последнем студийном альбоме Ньюмана Dark Matter композиция получила награду в категории «Лучшая аранжировка, вокал и инструментальное исполнение», сообщает РИА «Новости».

Ранее Ньюман сообщал, что идея сочинить песню о Путине у него появилась после облетевших весь мир фотографий президента России с голым торсом на коне. На счету Ньюмана также 16 номинаций на «Грэмми» и семь побед. Автор прославился в качестве композитора к кинофильмам.

Церемония вручения «Грэмми» (Grammy Awards) проходит в Нью-Йорке в 60-й раз.