Хейли призвала не смешивать политику и музыку в премии «Грэмми»

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли призвала организаторов премии «Грэмми» не смешивать воедино музыку и политику.

С таким заявлением дипломат выступила после того, как во время церемонии вручения музыкальных наград показали серию роликов, в которых знаменитости читают отрывки из скандальной книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Среди них оказалась экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«Всегда любила премии «Грэмми», но чтение актерами (книги. — iz.ru) погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики», — написала постпред США при ООН в Twitter.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) January 29, 2018

Как сообщал портал iz.ru, нашумевшую в США книгу журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» издадут в России.

В Соединенных Штатах Америки она появилась на прилавках 9 января и сразу же стала хитом продаж. За первые три недели было реализовано более 1,7 млн экземпляров. В будущем по этой книге снимут телесериал.