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Хейли призвала не смешивать политику и музыку в премии «Грэмми»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Brochstein
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Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли призвала организаторов премии «Грэмми» не смешивать воедино музыку и политику.

С таким заявлением дипломат выступила после того, как во время церемонии вручения музыкальных наград показали серию роликов, в которых знаменитости читают отрывки из скандальной книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Среди них оказалась экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«Всегда любила премии «Грэмми», но чтение актерами (книги. — iz.ru) погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики», — написала постпред США при ООН в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, нашумевшую в США книгу журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» издадут в России.

В Соединенных Штатах Америки она появилась на прилавках 9 января и сразу же стала хитом продаж. За первые три недели было реализовано более 1,7 млн экземпляров. В будущем по этой книге снимут телесериал.

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