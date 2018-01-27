Книгу журналиста Вульфа о Трампе издадут в России в апреле

Нашумевшую в США книгу американского журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» издадут в России, первый тираж попадет на прилавки книжных магазинов в апреле.

Директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис рассказал RT, что книгу хотят выпустить максимально быстро. По его словам, первый тираж составит от 5 тыс. до 10 тыс. экземпляров.

Точное количество предстоящего издания пока не называется, отмечает НСН. «Mы рассчитываем, что книга может стать бестселлером», — отметил Рубис.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу 9 января и сразу стала бестселлером в США. В США за первые три недели после выхода продано более 1,7 млн экземпляров. Известно, что книга станет основой телесериала. Продюсером проекта выступит компания Endeavor Content, а сам автор намерен его продюсировать.

В книге, в частности, утверждается, что американский лидер в настоящее время изменяет своей жене Меланье Трамп.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу, а Вульфа назвал психически ненормальным.