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Кобзон назвал «тявканьем» получившую «Грэмми» песню о Путине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Песня о Путине, которая принесла композитору Рэнди Ньюману премию «Грэмми», была рассчитана на победу, заявил порталу iz.ru народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Церемония вручения музыкальной премии состоялась в США в ночь на 29 января. Ньюман, который до этого был обладателем шести статуэток «Грэмми», седьмую получил за музыкальную композицию Putin, посвященную президенту России. Ранее Ньюман сообщал, что идея сочинить песню о Путине у него появилась после облетевших весь мир фотографий президента России с голым торсом на коне. Композиция Putin получила награду в категории «Лучшая аранжировка, вокал и инструментальное исполнение».

«Иностранные деятели культуры завидуют, потому что нигде в мире больше нет такого лидера, каким является наш президент. Поэтому хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь гадость пытаются противопоставить. Поэтому связывают это и с музыкой, и с культурой, и со спортом. Думаю, что американский композитор не получил бы премию «Грэмми», если бы была другая тема, а не Путин. Сейчас очень модны русофобство и всякие излияния в сторону России. Он тявкнул — получил. Не тявкал бы, не получил бы премию», — сказал Кобзон.

По мнению артиста, образ Трампа американских деятелей культуры не вдохновляет. 

«Образ Трампа шатающийся. Посмотрите, половина населения его не приемлет, половина критикует его. Нет стабильности, такой как у нашего президента. Они изыскивают малейшие возможности, чтобы бросить тень на плетень. Пресловутый президент Америки, который пытается что-то сделать, объявляет нас агрессорами, захватчиками и так далее. Думаю, что все закончится 18 марта», — подчеркнул Кобзон.

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