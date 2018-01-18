Скандальная книга о Трампе ляжет в основу телесериала

Скандальная книга Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» ляжет в основу телесериала.

Компания Endeavor Content приобрела права на экранизацию бестселлера.

Стоимость сделки не уточняется, однако, как сообщают источники, она исчисляется миллионами долларов, пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, исполнительным продюсером сериала станет автор книги, журналист Майкл Вульф.

«Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В первые два дня книгу буквально сметали с прилавков: было продано свыше 29 тыс. экземпляров в твердой обложке по цене $30 за копию.

В ней, в частности, рассказывается о том, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга была в шоке от произошедшего, а некоторые советники главы Белого дома были обеспокоены психическим здоровьем главы государства.

Сам Трамп назвал книгу полной фантазией, а ее автора — полным неудачником.