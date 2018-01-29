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«Грэмми» за лучший альбом года получил Бруно Марс

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Премия «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года» была присуждена певцу Бруно Марсу за альбом «24K Magic», ранее композиция с данного альбома That's What I Like получила приз как «Лучшая песня года». 

Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

За звание «Лучшего альбома» также боролись «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44« Jay-Z и «Melodramа» новозеландской исполнительницы Лорд.

Ранее сообщалось, что британский музыкант Эд Ширан с песней Shape of You получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

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