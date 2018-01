«Грэмми» за лучший альбом года получил Бруно Марс

Премия «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года» была присуждена певцу Бруно Марсу за альбом «24K Magic», ранее композиция с данного альбома That's What I Like получила приз как «Лучшая песня года».

Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

За звание «Лучшего альбома» также боролись «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44« Jay-Z и «Melodramа» новозеландской исполнительницы Лорд.

Ранее сообщалось, что британский музыкант Эд Ширан с песней Shape of You получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».