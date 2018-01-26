Песков напомнил о последствиях несогласованных митингов против выборов

Время перед выборами не предполагает какого-то льготного режима соблюдения российского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на информацию о подготовке несанкционированных акций с призывом бойкотровать президентские выборы.

«Речь идет о несоблюдении или соблюдении российского законодательства. Прерогатива согласования таких акций является функцией региональных, муниципальных властей», - сказал Песков.

Он добавил, что в случае запрета акций со стороны властей попытка провести их будет иметь последствия с точки зрения закона.

Ранее в МВД России заявили, что будут жестко, но в рамках действующего законодательства пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях.