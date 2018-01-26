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Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с президентских выборов

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Журналистка Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России. Об этом заявил ее пресс-секретарь Олег Цуриков, передает «Интерфакс».

«Екатерина Гордон не будет участвовать в предвыборной гонке. Она объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет», — сказал он.

Цуриков отметил, что Гордон удалось собрать 107 с лишним тыс. подписей. Ожидается, что о своем отказе она объявит сегодня в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Гордон собиралась подать необходимые для регистрации на выборах подписи в ЦИК 26 января. Ее кандидатура была выдвинута на выборы Партией добрых дел.

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