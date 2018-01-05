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Кандидат в президенты России Гордон вернет себе фамилию семьи

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Кандидат в президенты России журналистка и правозащитница Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию своей семьи — Прокофьева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти ... в знак уважения к большинству людей моей Родины, я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», — написала Гордон.

Как сообщал портал iz.ru, Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру от партии «Добрых дел», отстаивающей интересы защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Журналистка вступает в предвыборную кампанию под лозунгом «Гордон за баб». Акцент, по ее словам, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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