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МВД пообещало жестко пресекать нарушения на несанкционированных акциях

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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МВД России будет жестко пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях в Москве и не допустит раскачивания ситуации. Об этом заявил замминистра МВД Александр Горовой.

«Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания. На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», –– сказал Горовой.

При этом он подчеркнул, что МВД будет действовать «жестко, но в пределах действующего законодательства».

«Двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций, но будем жестко пресекать нарушения этих законов», –– отметил Горовой.

18 января замначальника главка по охране общественного порядка Алексей Зинин заявил, что в случае провокаций на выборах президента России в марте 2018 года Росгвардия будет реагировать жестко, но в рамках закона.

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