МОК обсудит решение CAS по россиянам на заседании 3 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома 3–4 февраля обсудит дальнейшие действия организации, после того как Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 39 российских спортсменов.

Не исключено, что будет принято решение об обжаловании решения CAS в швейцарском суде, пишет портал aroundtherings.com.

Изначально планировалось, что на заседании исполкома в Пхёнчхане заслушают отчеты экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA), их коллег из Независимой организации, планы по тестированию атлетов перед Олимпиадой-2018 и группу по проекту OAR (спортсмены-олимпийцы из России).

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов из РФ, пожизненно отстраненных МОКом от Олимпиад за допинговые нарушения во время соревнований в Сочи. Данное решение дает им шансы на участие в зимних Играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Также были смягчены санкции в отношении еще 11 атлетов, которые смогут выступить на следующих Олимпийских играх.