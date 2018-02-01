Матвиенко выступила за пересмотр полномочий и состава МОКа

Россия будет настаивать на пересмотре состава и полномочий Международного олимпийского комитета (МОК). С соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе палаты.

Матвиенко подчеркнула, что Россия как один из ведущих членов олимпийского движения должна предпринять все меры, чтобы «изменить подобную практику управления международным спортом, пересмотреть полномочия и возможности МОКа». Спикер отметила, что решения об отстранении спортсменов от участия в Олимпийских играх должны приниматься только на основе фактов и доказательств. Матвиенко также считает необходимым пересмотреть состав МОКа, чтобы в нем на основе ротации были представлены все страны, участвующие в олимпийском движении, передает «Интерфакс».

«Мы будем делать все, чтобы сохранить олимпийское движение и вернуть его к изначальным целям», — подчеркнула глава верхней палаты.

Кроме того, Матвиенко приветствовала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и восстановил их результаты, показанные на Играх в Сочи в 2014 году.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пожизненное отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов, которое было вынесено Международным олимпийским комитетом. Благодаря решению суда спортсменам будут возвращены награды Сочи-2014, а их результаты восстановлены. Помимо этого, спортсмены теоретически могут принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение суда, призвал воздержаться от эйфории, так как России предстоит еще многое сделать в сфере борьбы с допингом.