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Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам «не может не радовать», однако следует воздержаться от эйфории, так как России предстоит еще многое сделать в сфере борьбы с допингом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — приводит заявление Путина ТАСС.

Президент РФ отметил, что при этом CAS оправдал «не всех 100%» спортсменов. Путин заявил, что России еще есть над чем работать с точки зрения совершенствования антидопинговой системы и РФ будет «настойчиво это делать» вместе с МОК, WADA и другими международными организациями.

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял положительное решение, отменив пожизненное отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов. Этим спортсменам будут возвращены награды Сочи-2014, а их результаты восстановлены. Более того, спортсмены теоретически имеют возможность попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля. За участие оправданных спортсменов в Олимпиаде будут бороться юристы Олимпийского комитета России (ОКР).

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о разочаровании решением CAS.

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