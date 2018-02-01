Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам «не может не радовать», однако следует воздержаться от эйфории, так как России предстоит еще многое сделать в сфере борьбы с допингом, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — приводит заявление Путина ТАСС.
Президент РФ отметил, что при этом CAS оправдал «не всех 100%» спортсменов. Путин заявил, что России еще есть над чем работать с точки зрения совершенствования антидопинговой системы и РФ будет «настойчиво это делать» вместе с МОК, WADA и другими международными организациями.
Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял положительное решение, отменив пожизненное отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов. Этим спортсменам будут возвращены награды Сочи-2014, а их результаты восстановлены. Более того, спортсмены теоретически имеют возможность попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля. За участие оправданных спортсменов в Олимпиаде будут бороться юристы Олимпийского комитета России (ОКР).
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о разочаровании решением CAS.