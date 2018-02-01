Первый шаг к справедливости

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании результатов Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Еще 11 исков были удовлетворены частично. Постановление CAS позволило России вернуть себе первое место в неофициальном медальном зачете сочинской Олимпиады. Однако это не означает, что все оправданные атлеты автоматически попадут в Пхенчхан. Решение об их участии в зимних Играх будет принимать комиссия МОКа по допуску, которая, вероятно, соберется в ближайшие дни. Оргкомитет уже готов расширить квоты для оправданных россиян, так что основная борьба за путевки в Южную Корею еще впереди. Эксперты не исключают, что вскоре МОК ждут новые иски от «олимпийских атлетов из России».

По словам вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, Россия продолжит оказывать юридическую поддержку всем оправданным спортсменам. Функционер уверен, что МОК допустит российских олимпийцев до Игр в Корее.

— Мы ожидали другого решения, — признался «Известиям» вице-премьер. — Все 39 спортсменов должны были быть оправданы. У комиссии МОКа под руководством Дениса Освальда, которая выносила эти решения, были очень поверхностные доказательства, которые были с легкостью разбиты нашими юристами. Тем не менее 11 спортсменов CAS оправдал только частично, а наши бобслеисты всё же потеряли медали. Им будет оказана дополнительная юридическая поддержка, и я уверен, что они добьются полной реабилитации. Это чистые спортсмены, мы в этом не сомневаемся. Что касается тех 28 ребят, которые были полностью оправданы, я, безусловно, счастлив за них. Они прошли очень тяжелый путь, но добились своего. Очень надеюсь, что те из них, кто не закончил карьеру, все-таки поедут на Игры в Южную Корею.

По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, у оправданных спортсменов еще осталось время, чтобы получить приглашения от МОКа — дедлайн по заявкам на Олимпиаду наступит 5 февраля. В крайнем случае сделать это можно через суд, считает он.

RIAN_2364119 В пятницу, 1 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд снял санкции с 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Некоторые из тех, кто боролся за свое будущее в спорте и победил, — в галерее портала iz.ru. На фото: Альберт Демченко, неоднократный призер Олимпиад и чемпионатов мира (санный спорт) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_3270272 Ольга Фаткулина (конькобежный спорт) Фото: РИА Новости/Владимир Песня RIAN_2366486 Евгения Шаповалова (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_2375041 Иван Скобрев (конькобежный спорт) Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин RIAN_2374762 Сергей Чудинов (скелетон) Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков RIAN_2556859 Никита Крюков (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Евгений Биятов TASS_15187881 Александр Легков (лыжные гонки) Фото: ТАСС/Евгений Тумашов RIAN_2560618 Максим Вылегжанин (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Евгений Биятов RIAN_2338732 Ольга Потылицына (скелетон) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_2282141 Екатерина Пашкевич (слева) и Екатерина Смоленцева (женская сборная по хоккею) Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Оправданным спортсменам нужно как можно скорее обращаться в МОК за получением приглашения на Олимпиаду, — заявил «Известиям» Михаил Прокопец. — Если им будет отказано, необходимо обращаться в выездную панель CAS в Пхенчхане. Лозанский спортивный суд в ускоренном порядке (в течение 48 часов) рассмотрит их дела и обяжет МОК пригласить наших спортсменов. Шансы на это очень велики. До Игр еще девять дней, этого времени вполне достаточно. Выездная комиссия принимает свои решения в течение одного-двух дней.

МОК уже выразил разочарование решением CAS и даже пригрозил подачей апелляции в Федеральный суд Швейцарии. Это может стать небывалым прецедентом — ранее международные спортивные организации признавали суд в Лозанне последней инстанцией в разрешении арбитражных споров.

— МОК может опротестовать решение CAS только в швейцарском трибунале, — продолжил спортивный юрист. — Но опротестовать можно только процессуальные нарушения, а не материальные. Поэтому шансы МОКа близки к минимальным. Видимо, они не могут с достоинством принять свое поражение и делают такие эмоциональные заявления.

После решения CAS Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады-2014. Наши спортсмены официально восстановили две золотые медали (лыжи и скелетон), шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую (скелетон). Теперь в активе сочинской сборной 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете Норвегия (11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград), на третьем — Канада (10, 10 и 5).

В число оправданных судом в Лозанне атлетов вошла саночница Татьяна Иванова. Спортсменка отстояла свою серебряную медаль и теперь собирается за новыми наградами в Пхенчхан.

— Ничего, кроме эйфории, я сейчас не испытываю, — заявила «Известиям» Татьяна Иванова. — Верила до конца, что справедливость восторжествует и счастлива осознавать, что надежды были не напрасны. Теперь хочу попасть в Пхенчхан. Не знаю, что скажет МОК на решение CAS, но если они действительно заботятся о защите чистых спортсменов, как сами говорят, то должны пригласить на Олимпиаду всех оправданных россиян.

Часть оправданных атлетов уже завершила спортивную карьеру, поэтому для них победа в CAS имела смысл с точки зрения сохранения завоеванных наград и возмещения репутационных издержек. Это, например, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина. По словам президента Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубкова, все они в Пхенчхан не собирались ни при каких обстоятельствах. Совсем иная ситуация — в команде скелетонистов.

— CAS восстановил справедливость в отношении многих российских спортсменов, — сказал «Известиям» Александр Зубков. — Я рад за всех оправданных ребят, в особенности — за наших скелетонистов Елену Никитину, Александра Третьякова, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову. Теперь важно, чтобы они поехали на Игры-2018 и доказали всем свою силу уже на трассах, а не в здании суда. Этим вопросом должны плотно заняться ОКР и МОК. Необходимо добиться, чтобы МОК выдал им приглашения на Игры-2018. Хотя их квоты уже распределены, шансы восстановить справедливость все-таки есть.

При этом апелляцию самого Александра Зубкова и еще 10 спортсменов CAS удовлетворил лишь частично. Результаты знаменитого бобслеиста (два золота) аннулированы, однако пожизненное отстранение от Игр суд заменил запретом на выступление в Пхенчхане-2018.

— Этот вопрос я пока не комментирую. Хочу дождаться мотивировочной части и потом думать о своих дальнейших шагах по восстановлению честного имени, — заявил глава ФБР. — Я всегда был чистым спортсменом и докажу это.

Победа в CAS может стать лишь первым шагом на пути к восстановлению справедливости в отношении российского спорта. В ближайшей перспективе Россия может потребовать отмены решения о запрете своего флага и гимна на Играх в Пхенчхане, а оправданные спортсмены могут подать иски о материальной компенсации за моральный ущерб и пропуск соревнований в период временного отстранения.

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