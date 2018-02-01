Медали вернули владельцам

28 российских спортсменов, ранее обвиненных в использовании допинга, полностью реабилитированы решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Их награды восстановлены. Об этом сообщил на заседании правительства его председатель Дмитрий Медведев. Теперь, по его словам, российские власти должны помочь этим олимпийцам принять участие в открывающихся 9 февраля Играх в Пхёнчхане.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил группу отечественных спортсменов от Олимпиад, обвинив их в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Решение комитета основывалось на результатах расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр в Сочи.

— Решения спортивного арбитражного суда, или CAS, по делам нашим спортсменов. Всего было подано 39 исков, 28 из них полностью удовлетворены. Это означает, что спортсмены, которые предъявили эти иски, полностью реабилитированы и в отношении них никакие запретительные решения больше не действуют, их биография является абсолютно чистой. И все те награды, которые они приобрели, восстановлены в правах , — сказал Дмитрий Медведев.

Апелляции еще 11 российских спортсменов были частично удовлетворены - их вину в нарушении антидопинговых правил суд признал доказанной, однако заменил пожизненное отстранение пропуском предстоящих зимних игр в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея).

RIAN_2364119 В пятницу, 1 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд снял санкции с 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Некоторые из тех, кто боролся за свое будущее в спорте и победил, — в галерее портала iz.ru. На фото: Альберт Демченко, неоднократный призер Олимпиад и чемпионатов мира (санный спорт) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_3270272 Ольга Фаткулина (конькобежный спорт) Фото: РИА Новости/Владимир Песня RIAN_2366486 Евгения Шаповалова (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_2375041 Иван Скобрев (конькобежный спорт) Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин RIAN_2374762 Сергей Чудинов (скелетон) Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков RIAN_2556859 Никита Крюков (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Евгений Биятов TASS_15187881 Александр Легков (лыжные гонки) Фото: ТАСС/Евгений Тумашов RIAN_2560618 Максим Вылегжанин (лыжные гонки) Фото: РИА Новости/Евгений Биятов RIAN_2338732 Ольга Потылицына (скелетон) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_2282141 Екатерина Пашкевич (слева) и Екатерина Смоленцева (женская сборная по хоккею) Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Нужно всё, о чем вы сказали, как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться всеми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются, — заявил председатель правительства на заседании, обращаясь к вице-премьеру Виталию Мутко. — Мы желаем всем нашим спортсменам больших успехов на Олимпиаде в Корее.

Виталий Мутко уточнил, что на рассмотрении в CAS находятся еще три дела российских спортсменов, и есть перспектива выиграть эти суды. Правительство рассчитывает, что спортсмены, реабилитированные спортивным арбитражем, будут приглашены на предстоящие Иры в Пхёнчхане.

— Есть у МОКа новая практика, которую они ввели, — приглашение на Олимпийские игры. Сейчас исходим из того, что те спортсмены, которые готовы, которые получили квалификацию, которые имеют квоты в этих видах спорта, все они будут заявлены на Олимпиаду, которая 9-го числа откроется в Корее, — заявил зампредседателя правительства. — Если МОК их не пригласит, тогда мы поддержим их в различных исковых процедурах, которые могут быть и в CAS, и в соответствующих других судах.

В Спортивный арбитражный суд в общей сложности были поданы 42 апелляции от отечественных спортсменов. По 39 делам слушания проходили в конце января. Еще три — в отношении русских биатлонисток — будут рассмотрены позже. Единственным россиянином, отстраненным от участия в Олимпиадах, но не подавшим апелляцию на решение МОКа, стал бобслеист Максим Белугин.