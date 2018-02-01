В Кремле пообещали продолжить «мирное сражение» за права спортсменов

Россия продолжит отстаивать права российских спортсменов, вовлеченных в допинг-скандал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжим мирное правовое сражение за интересы и права наших спортсменов», — прокомментировал Песков новость об отмене санкций против 28 из 43 отстраненных ранее спортсменов из России.

В четверг спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. Таким образом, результаты невиновных атлетов из России на прошедшей Олимпиаде в Сочи остаются в силе.