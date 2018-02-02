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Норвежский биатлонист Свендсен пристыдил МОК за отстранение России

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) не было достаточно оснований для отстранения сборной России от Олимпиады в Южной Корее, МОКу «должно быть стыдно».

«Я думаю, что МОКу должно быть стыдно, что они отстранили российских спортсменов, многие из которых оправданы теперь CAS. Многого мы не знаем, но нет сомнений в том, что у МОКа мало доказательств для того, чтобы отстранять российских спортсменов от Игр», — приводит ТАСС заявление Свендсена со ссылкой на NRK.

Спортсмен добавил, что даже если российские спортсмены «сделали что-то нехорошее», то у МОКа должны были быть веские доказательства для отстранения целой сборной.

32-летний Свендсен в своей карьере трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала Олимпийских игр, является 12-кратным чемпионом мира. Свендсен вошел в состав олимпийской сборной Норвегии, которая отправится на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял положительное решение, отменив пожизненное отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов. Этим спортсменам будут возвращены награды Сочи-2014, а их результаты восстановлены. Более того, спортсмены теоретически имеют возможность попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля.

Комментируя решение CAS, президент РФ Владимир Путин призвал «воздержаться от эйфории». Путин заявил, что в России, несомненно, рады оправдательному решению по российским спортсменам, но отметил, что были оправданы не все из них, а в самой России предстоит еще многое сделать в сфере борьбы с допингом.

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