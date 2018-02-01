ОКР просит МОК пригласить 15 оправданных олимпийцев на ОИ до 2 февраля

Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) до 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане 15 из 28 российских спортсменов, реабилитированных по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом сообщил вице-президент ОКРа Вячеслав Поздняков. Он напомнил, что решением CAS с российских олимпийцев сняты все обвинения МОКа в нарушении антидопингового законодательства.

«ОКР обращается в МОКу и убедительно просит не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам — Александру Третьякову, Александру Легкову, Елене Никитиной, Марии Орловой, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, Татьяне Ивановой, Виктории Демченко и Сергею Чудинову», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Решение позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее, которые стартуют 9 февраля. Подробная информация о предстоящих соревнованиях доступна в сюжете портала iz.ru.