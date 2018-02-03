WADA обеспокоено решением CAS о снятии санкций с россиян

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских спортсменов вызывает обеспокоенность. Оно вызовет тревогу и разочарование среди других атлетов, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В пресс-релизе подчеркивается, что WADA поддерживает инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, передает ТАСС.

В агентстве отметили, что факт, что жалобы 11 спортсменов удовлетворены частично, подтверждает выводы комиссии МОКа Самуэля Шмидта, которая занималась расследованием системных нарушений допинговых правил в России.

Как писал портал iz.ru, CAS удовлетворил апелляцию 28 россиян на решение МОКа об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Кроме того, результаты, продемонстрированные на ОИ-2014, были восстановлены. Жалобы еще 11 спортсменов были удовлетворены частично. Они пропустят лишь один олимпийский цикл.

МОК остался недоволен решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии. В свою очередь, представитель суда Питер Жози заявил, что опротестовать вердикт можно лишь при условии наличия процедурных нарушений.