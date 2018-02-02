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Мутко уверен в полной реабилитации оправданных CAS спортсменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил «Известиям», что Россия продолжит оказывать юридическую поддержку всем оправданным спортсменам. 

«Мы ожидали другого решения. Все 39 спортсменов должны были быть оправданы. У комиссии Дениса Освальда, которая выносила эти решения, были очень поверхностные доказательства, которые были с легкостью разбиты нашими юристами», — сказал Мутко.

Функционер выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) олимпийцев до Игр в Южной Корее.

«11 спортсменов CAS оправдал только частично, а наши бобслеисты всё же потеряли медали. Им будет оказана дополнительная юридическая поддержка, и я уверен, что они добьются полной реабилитации», — подчеркнул вице-премьер.

Подробнее — в материале «Известий»:

Первый шаг к справедливости

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