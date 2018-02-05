CAS заявил о праве спортсменов на справедливый суд после критики МОКа

Глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс заявил, что CAS проанализирует критику в адрес организации главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

В заявлении главы организации, которое ТАСС предоставила пресс-служба суда, говорится, что спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях.

Также Коутс заметил, что мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов CAS опубликует в кратчайшие сроки.

Ранее Бах заявил, что решение оправдать 28 из 39 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены дисциплинарной комиссией МОКа от участия в Олимпиадах, говорит о необходимости реформы CAS.

Напомним, МОК отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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