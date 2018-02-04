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Матвиенко в ответ на заявление Баха о CAS призвала реформировать МОК

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Реформа необходима не Спортивному арбитражному суду (CAS), а самому Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на заявление главы МОКа Томаса Баха о необходимости реформы CAS.

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд — особенно после того, как МОК не устроило его решение… Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и ВАДА — Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

По ее словам, отказ от демократических процедур является первым признаком вырождения изначального смысла олимпийского движения. Матвиенко также заявила, что считает вредной для олимпийского движения коммерциализацию международного спортивного движения. По словам Матвиенко, неправильно, что МОК и WADA превратили спорт в бизнес и получение прибыли и больше не ставят спортсменов во главу угла. Спикер Совфеда добавила, что намерена поставить вопрос о коммерциализации спорта перед парламентариями других стран.

Напомним, ранее глава МОКа Томас Бах заявил, что CAS нужна реформа. Соответствующее заявление он сделал, комментируя решение суда удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад.

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