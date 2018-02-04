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Паунд предложил изменить кодекс WADA после решения CAS по россиянам

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Фото: Global Look Press/x51
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Во всемирный антидопинговый кодекс необходимо внести изменения после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, заявил бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

По его словам, пока инстанция в Лозанне не объяснит свой вердикт, трудно делать какие-либо выводы.

«Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб. Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных «причудливых» интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS», — приводит его слова Inside The Games.

Паунд отметил, что Международный олимпийский комитет сможет подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда, только если будет доказано, что коллегия превысила свои полномочия, или если окажется, что процесс велся несправедливо.

Как сообщал портал iz.ru, CAS полностью удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на решение МОКа о пожизненном их отстранении от участия в Олимпиадах из-за якобы антидопинговых нарушений во время Игр в Сочи. Жалобы еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

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