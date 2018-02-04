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Глава МОКа заявил о необходимости реформы CAS

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Jinquan
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости реформы Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) после того, как организация полностью сняла обвинения с 28 российских атлетов.

По его словам, в МОКе полностью не удовлетворены решением судебной инстанции.

«Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления», — заявил Бах на пресс-конференции в южнокорейском Пхёнчхане.

Глава МОКа также сообщил, что они не будут подавать апелляции на решение CAS по российским спортсменам, пока не получат от суда объяснений.

Как сообщал портал iz.ru, спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение от Олимпиад 28 атлетов из РФ, которое было вынесено МОКом, что дает им шанс принять участие в Играх в Южной Корее.

Международный олимпийский комитет остался недоволен решением CAS и заявил о намерении оспорить его в Федеральном суде Швейцарии.

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