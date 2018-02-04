МОК до сих пор ждет $15 млн штрафа от РФ

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России еще не выплатил штраф в $15 млн.

Как сообщает «Газета.ру», чиновник добавил, что вопросами выполнения решений исполнительного комитета занимается специальная комиссия, мандат которой продлен еще на две недели.

«Насколько я знаю, мы пока ничего не получили», — подчеркнул Бах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в общей сложности в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском городе Пхёнчхане, примут участие 84 страны, в том числе и Россия. Однако из-за того, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил, «чистые» спортсмены, хоть и получат допуск к Играм, смогут выступить только под олимпийским флагом.