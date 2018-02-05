Министр спорта РФ обвинил МОК в нарушении своих собственных правил

Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает свои же нормативные акты решением о недопуске оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов. Об этом в понедельник заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Это заявление МОК странное, оно нарушает их же нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении», — цитирует заявление Колобкова телеканал «Звезда».

Глава Минспорта не исключил, что во время Игр 2018 года возможны провокации, однако выразил уверенность, что «в Пхёнчхане всё будет нормально».

Напомним, ранее комиссия МОКа отказала в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане двум тренерам и 13 российским спортсменам, которых CAS оправдал на прошлой неделе.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не достаточно для участия оправданных российских спортсменов в Олимпиаде.