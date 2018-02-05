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МОК заявил о недостаточности решения CAS для приглашения на Олимпиаду

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Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko
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Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) недостаточно для участия оправданных российских спортсменов в Олимпиаде. Об этом в понедельник заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях», — цитирует ТАСС главу МОКа.

По словам Баха, россияне находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что никаких сомнений в их чистоте нет. Российские атлеты прошли на 50% тестов больше, чем спортсмены из других стран, добавил чиновник.

Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует, по словам Баха, большего, чем просто отсутствие санкций, именно поэтому до соревнований не допустили оправданных спортсменов, передает BFM.RU.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что комиссия МОКа отказала в приглашении на Олимпиаду-2018 двум тренерам и 13 российским спортсменам, которых CAS оправдал на прошлой неделе.

Кремль сожалеет о решении Международного олимпийского комитета не допускать на Олимпийские игры в Пхенчхан 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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