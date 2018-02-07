Глава делегации России на Олимпиаде-2018 рассказал о здоровье спортсменов

Эпидемия норовируса, зафиксированная в южнокорейском Пхёнчхане, не коснулась российских спортсменов, все атлеты здоровы. Об этом рассказал руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

6 февраля оргкомитет Олимпийских игр 2018 года подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхёнчхане. Все заболевшие помещены в карантин и получают всё необходимое лечение.

«Все наши спортсмены здоровы, никакого норовируса нет», –– цитирует ТАСС Позднякова.

Сейчас начато эпидемиологическое обследование для выявления источника возбудителя инфекции.

Также проводится проверка водопроводной воды, персонала, готовящего еду, и самих продуктов.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что спортсмены из Великобритании, скорее всего, пропустят церемонию открытия Игр из-за морозов. 9 февраля в Пхёнчхане ожидается до минус 21 градуса.