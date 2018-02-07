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Названы сроки восстановления Олимпийского комитета России в МОКе

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил желание восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в организации до конца Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане. С таким заявлением выступил почетный член МОКа Виталий Смирнов.

«Безусловно, МОК на это [восстановление ОКР] настроен. Вы вчера могли слышать выступления членов МОКа о том, что Россия — очень важный партнер и участник олимпийского движения. Ни у кого, кроме Ричарда Паунда (бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA). –– iz.ru), в этом не было сомнений. У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены», –– цитирует ТАСС Смирнова.

5 декабря исполком МОКа приостановил членство ОКР в организации. Помимо этого, МОК обвинил россиян в нарушении антидопинговых правил, отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 и нескольким десяткам российских спортсменов пожизненно запретил участвовать в Играх.

Позже россиянам разрешили принять участие в Олимпиаде в Южной Корее, но только под олимпийским флагом.

6 января 132-я сессия МОКа поддержала решение исполкома о дисквалификации ОКР. При этом на ОКР возложена ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпиаде.

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