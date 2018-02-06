МОК представил проект из 118 реформ по проведению Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) представил проект «Новая норма», состоящий из 118 реформ, связанных с организацией и проведением Олимпийских игр в будущем.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект был представлен на 132-й сессии МОКа в южнокорейском Пхёнчхане.

Большинство реформ направлены на то, чтобы города экономили средства на организации Олимпиад и Паралимпиад, а также получали большую поддержку от МОКа, передает ТАСС.

«Это фундаментальный пересмотр процессов, связанных с организацией будущих Олимпиад. Это приведет к новой норме — от выбора городов-кандидатов на проведение Игр и организации Игр до наследия Олимпиад», — заявил президент МОКа Томас Бах.

В МОК считают, что организатор может сэкономить сотни миллионов долларов в более чем 80% случаях. Например, уменьшить размеры олимпийской деревни или пересмотреть ее расположение, а также использовать возможности по оптимизации уже имеющегося общественного транспорта для более мобильной транспортировки во время Игр.

Ранее 6 февраля стало известно, что сессия МОКа поддержала решение исполкома организации о дисквалификации Олимпийского комитета России за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.