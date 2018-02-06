Глава комиссии МОКа шокирован решением CAS по российским спортсменам

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что был шокирован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов — оправдать их и снять наложенные ранее санкции.

«Мы знали, что последует апелляция в CAS, мы стремились представить надежные доказательства. Российские спортсмены подали апелляции в CAS, решение для нас было шокирующим. Мы были убеждены, что у нас есть надежные свидетельства их вины», — цитирует Освальда «РИА Новости».

По его словам, решение CAS «трудно объяснить», так как сам Освальд его не понимает, а мотивировочная часть еще не опубликована. Он также подчеркнул, что «11 апелляций были отклонены CAS, и это значит, что дисквалификация и лишение медалей были справедливы». Освальд добавил, что решение CAS ставит под сомнение его репутацию.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. Тем не менее 5 февраля комиссия МОКа отказала в приглашении на Олимпиаду двум тренерам и 13 российским спортсменам, заявив, что решения Спортивного арбитражного суда недостаточно для их участия.