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Глава комиссии МОКа шокирован решением CAS по российским спортсменам

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что был шокирован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов — оправдать их и снять наложенные ранее санкции.

«Мы знали, что последует апелляция в CAS, мы стремились представить надежные доказательства. Российские спортсмены подали апелляции в CAS, решение для нас было шокирующим. Мы были убеждены, что у нас есть надежные свидетельства их вины», — цитирует Освальда «РИА Новости».

По его словам, решение CAS «трудно объяснить», так как сам Освальд его не понимает, а мотивировочная часть еще не опубликована. Он также подчеркнул, что «11 апелляций были отклонены CAS, и это значит, что дисквалификация и лишение медалей были справедливы». Освальд добавил, что решение CAS ставит под сомнение его репутацию.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. Тем не менее 5 февраля комиссия МОКа отказала в приглашении на Олимпиаду двум тренерам и 13 российским спортсменам, заявив, что решения Спортивного арбитражного суда недостаточно для их участия.

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