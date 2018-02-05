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ОКР считает недопуск спортсменов из РФ нарушением принципа равноправия

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Недопуск российских «чистых» спортсменов, не уличенных в допинге, на Олимпиаду в Пхенчхане является нарушением принципа равноправия, заявила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В заявлении также отмечается, что в соревнованиях в Южной Корее примут участие наказанные ранее за прием допинга спортсмены, передает ТАСС.

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«Массовый недопуск «чистых» российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что МОК до сих пор не предоставил каких-либо причин, по которым не были приглашены многие российские спортсмены.

Ранее стало известно, что многие спортсмены в составе делегации олимпийских атлетов из РФ проигнорируют церемонию открытия ОИ-2018, которая состоится в пятницу, 9 февраля.

Напомним, на прошлой неделе CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи. В понедельник, 5 февраля, комиссия МОКа отказала 15 россиянам в приглашении для участия в Олимпийских играх 2018 года.

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